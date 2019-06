Suomalainen Wolt sai sijoittajilta jättipotin – Aikoo palkata 1000 uutta työntekijää

Suomalainen ruokalähettipalvelu Wolt on saanut pääomasijoittajilta 137 miljoonan euron edestä uutta pääomaa, jolla on tarkoitus tukea yhtiön kansainvälistä kasvua.



Wolt työllistää tällä hetkellä 450 henkilöä ja yhtiön tarkoituksena on kasvattaa päälukua jopa 1000 uudella työntekijällä vuoden 2020 loppuun mennessä. Tällä hetkellä Wolt palvelee yli 50 kaupaungissa 15 eri maassa. Suomesta mukana on 14 kaupunkia. Ainakin toistaiseksi Wolt on pysytellyt suurimpien markkina-alueiden, kuten Ranskan, Ison-Britannian ja Saksan ulkopuolella. Ajatuksena on ehkä ollut yrittää valloittaa markkinapaikat, joissa Uberilla ei ole vielä selvää asemaa.

Ruokalähettipalvelussa on mukana kansainvälisesti yli 5000 ravintolaa, joista ruokaa Woltin käyttäjille lähetetään 10 000 kuriirin voimin. Woltin mukaan se maksaa ravintoloille ja läheteille vuoden 2019 aikana ainakin 250 miljoonaa euroa.