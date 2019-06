Apple saattaa siirtää tuotantoa Kiinasta – Miten käy viiden miljoonan ihmisen työpaikan?

Talousjulkaisu Nikkein tietojen mukaan Apple olisi käynnistänyt valmistelutyöt, joiden tavoitteena on siirtää osa Kiinassa tapahtuvasta kokoonpanotyöstä muualle. Arviolta noin 15–30 prosenttia kokoonpanosta voisi siirtyä Kiinan ulkopuolelle.Taustalla on Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota, jossa tehdyt tullimaksukorotukset ovat aiheuttaneet painetta Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotavien hyödykkeiden katteisiin. Pitääkseen hinnat kurissa ja marginaalit sopivina, Apple harkitsee tuotannon siirtämistä muualle. Apple pääkumppani Foxconn ilmoitti jo aiemmin, että se pystyy siirtämään tarvittaessa kaikkien Yhdysvaltoihin menevien iPhonien tuotannon Kiinan ulkopuolelle.Puhelimien, kannettavien tietokoneiden ja tablettien tullit saattavat nousta 25 prosenttiin kesäkuun lopussa. Nikkein mukaan Apple saattaisi siirtää tuotantoa pois Kiinasta riippumatta siitä, toteutuvatko uusimmat tulliuhkaukset.Trumpin hallinnossa ehkä toivottaisiin, että Applen tuotanto siirtyisi kotimaahan, mutta näillä näkymin Apple siirtää tuotantoa Kaakkois-Aasiaan tai Intiaan. Kiinaan verrattuna uudet vaihtoehdot eivät ole kuitenkaan yhtä otollisia heikomman infrastruktuurin takia. Esimerkiksi sähkökatkokset ovat näissä maissa yleisempiä kuin Kiinassa tuotantoalueilla.Kiinalle Applen siirtyminen muualle olisi iso takaisku, sillä noin viiden miljoonan työpaikan on arveltu olevan kytköksissä Appleen.