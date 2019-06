Uusiei ehtinyt paljoa vanheta sovelluskaupoissa ennen kuin peli saatiin myös Suomeen. Ennen juhannusta maailmanlaajuisesti lanseerattu peli ilmestyi viikonlopun aikana myös Suomen App Store - ja Google Play -sovelluskauppoihin Pelin kehitämisvastuun on saanut-hittipelistä tunnettu, joten odotukset maailmanlaajuisesta menestyksestä ovat korkealla myös Harry Potter -pelin suhteen. Molempien pelien perusajatus on samankaltainen eli pelaajan on tarkoitus kiertää ja ihmetellä omaa ympäristöään puhelimen välityksellä sekä etsiä samalla virtuaalisesta maailmasta artefakteja ja auttaa omia ystäviä.Suomen lisäksi peli julkaistiin samaan aikaan 24 muussa maassa.