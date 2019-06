Tutkimusyhtiö: Microsoftilta tulossa taittuva 9-tuumainen Surface-laite Android-sovelluksilla

Microsoftin ensiaskeleet Surface-laitteiden maailmassa olivat melkoisen tahmeita, ja älypuhelimissa koetun katastrofin jälkeen oli helppo olettaa, että Surface-brändi kaatuu samaan kuoppaan.Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan Surfacesta on tullut Microsoftin uusin todella onnistunut laitebrändi. Yhtiö on pyrkinyt Surface-laitteillaan kuromaan mobiilimpien tablettien ja tehokkaampien kannettavien välimatkaa.Tämä samainen strategia jatkuu myös tulevaisuudessa. Uudet tiedot tutkimusyhtiö IHS Markitilta kertovat, että yhtiö suunnittelee uudenlaisen Surface-laitteen julkaisua. Forbesin kertomien tietojen mukaan laite on tablettikokoluokkaa, mutta tarjoaa Windows 10 -käyttöjärjestelmän sekä Android-sovellukset.Kyseessä on mitä ilmeisimmin kahdella näytöllä varustettu taittuva laite.Windows 10:n osalta käytössä on uusi WCOS (Windows Core OS), jossa on tuki kahdelle näytöllä. Sisuksista löytyy Intelin 10nm Lakefield-suoritinpiiri, mutta samalla tuetaan Android-sovelluksia.Lisäksi kerrotaan, että laite tukee myös iCloudia Windows 10:ssä ja siihen saa mobiiliyhteydet LTE- tai 5G-modeemin ansiosta.Kyseessä on siis melkoisen monipuolinen laite, mikäli tiedot pitävät paikkansa. IHS Markitin Jeff Linin mukaan laite on tulossa ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.