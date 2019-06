Harry Potter ei yllä lähellekään Pokemon Gon tasoa – Tuotto jää kauas taakse

Vaikuttaisi siltä, että-hittilanseerauksen toisintaminen on todella vaikeaa. Se ei tahdo onnistua edes Pokemon Gon kehittäneeltä, sillä viime viikolla sovelluskauppoihin ilmestynyt-mobiilipeli on jäänyt kauas esikuvansa lukemista.Sekä Pokemon Go että Harry Potter: Wizards Unite ovat Nianticin käsialaa ja ovat perusajatukseltaan hyvin samankaltaisia. Niissä hyödynnetään laajasti paikkatieto ja pelaajaa kannustetaan liikkumaan omassa ympäristössä etsien puhelimella virtuaalisia hyödykkeitä. Harry Potter -pelin avajaisviikonloppu tuotti Sensor Towerin arvion mukaan noin 1,1 miljoona dollaria ja latauskertoja se keräsi noin kolme miljoonaa.Sensor Towerin ennusteen mukaan Harry Potter -peli nettoaisi ensimmäisen kuukauden aikana noin 10 miljoonaa dollaria. Se on varsin mukava summa, mutta kalpenee Pokemon Go -pelille, joka tahkoi rahaa ensimmäisten neljän päivän aikana 28 miljoonaa dollaria ja ensimmäisen kuukauden aikana 206 miljoonaa dollaria. Harry Potter on kuitenkin tällä hetkellä useiden sovelluskauppojen tuottavimpien pelien listan kärjessä, joten onnistuneesta julkaisusta on joka tapauksessa kyse.