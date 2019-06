Spotify valittaa Applen maksuista – Ei kuitenkaan edes maksa niitä

Tämän vuoden puheenaiheisiin on kuulunut Applen toiminta sovellusmarkkinoilla. Yhtiöllä on tiukka ote omaan ekosysteemiin, sillä se kehittää niin puhelimet, niiden ohjelmistot kuin puhelimien käyttämää sovelluskauppaakin. Tämä kuvio ei ole miellyttänyt esimerkiksi Spotifyta, jonka mukaan Apple verottaa sitä aivan liian raskaasti. Music Business Worldwide -verkkojulkaisun mukaan Spotifylla ei ole kuitenkaan rahkeita valittaa olostaan, sillä se ei edes maksa 30 prosentin osuutta Applelle App Storen kautta tehdyistä ostoksista. Itse asiassa Spotify maksaa alennettua 15 prosentin maksua Spotify-sovelluksen sisällä tehdyistä tilauksista, jotka ovat edelleen voimassa. Asiakasmääränä tämä tarkoittaa noin 680 000 tilaajaa.Spotifylla on yhteensä 100 miljoonaa tilaajaa, joten Spotify maksaa "veroa" Applelle vain alle prosentista sen tilaajista. Spotify ei ole enää useampaan vuoteen mahdollistanut sovelluksen sisällä tehdä tilauksia, minkä takia kaikki uudet tilaukset on hoidettu Spotifyn omien laskutuskanavien kautta.