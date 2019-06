Suomalaiset innostuivat eSIMistä – Myyntiä laajennetaan koko Suomeen

DNA aloitti eSIM-liittymien myynnin Helsingin Kampissa sijaitsevassa liikkeessään toukokuun 28. päivänä. Operaattori lupasi tarkastella myynnin laajentamista uudelleen kysynnän mukaan. Kysyntä on ollut sen verran voimakasta, että eSIMin markkinointia on laajennettu kaikkiin DNA Kaupan liikkeisiin.



"Pilottimyynti osoitti, että eSIMit kiinnostavat. Teimme lyhyessä ajassa Kampin DNA Kaupassa kymmeniä eSIM-aktivointeja. Lisäksi eSIMejä tiedusteltiin muista Kaupoista", sanoo DNA:n handset-liiketoiminnan johtaja Cedric Kamtsan. eSIM-liittymän saa uusimpiin iPhoneihin ja iPadeihin, mutta Apple Watchia DNA ei vielä lupaa tukea.

eSIMin keskeisiin etuihin kuuluu tietysti se, että SIM-kortti on integroitu laitteeseen, jolloin siihen ei tarvitse erikseen asentaa fyysistä SIM-korttia. Lisäksi eSIMin avulla laitteessa voidaan käyttää kahta liittymää: toista eSIMin kautta ja toista perinteisen SIM-kortin kautta. DNA:n visiossa tulevaisuudessa yhä useammat laitteet, kuten televisiot, kodinkoneet ja älykellot voisivat eSIMin avulla hyödyntää mobiiliverkon palveluja.