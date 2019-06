Oletko jo valmis 5G-aikaan? Samsungilta tulossa taas uusi malli

-älypuhelimia ei ole turhan paljoa vielä myynnissä, mutta niitä on kyllä tulossa markkinoille tasaisen tappavaan tahtiin. Esimerkiksi Samsungin huhutaan tekevän Galaxy A90:stä 5G-version. Samsungin valikoimiin olisi tulossa siis Galaxy A90 sekä 5G:llä että ilman 5G-mallissa käytettäisiin OnLeaksin ja Ice Universen tietojen mukaan Snapdragon 855:tä ja takaa löytyy kolmoiskamerajärjestelmä, jossa on 48 megapikselin pääkenno sekä kaksi viiden megpaikselin kennoa. Tavallisessa mallissa joudutaan tyytymään 12 megapikselin pääkennoon. Puhelimissa käytetään 6,7 tuuman näyttöä, joissa on integroitu sormenjälkilukija.Samsung on ennestään jo esitellyt Galaxy S10:stä 5G-version ja käynnissä on myös spekulaatiot 5G-versiollisesta Galaxy Note10:stä. Vaikuttaisi siis siltä, että 5G-puhelimia alkaa tihkua vuoden loppua kohden yhä enemmän ja enemmän.