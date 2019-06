WhatsAppiin tulossa taas uusi toiminto – Voit postata Facebookiin ja Instagramiin

Tila-toiminto on ottamassa uusia askeleita, sillä sovellukseen on tulossa toiminto, jolla omia tarinoita voi jakaa myös muissa palveluissa Tila-toiminnon avulla WhatAppin käyttäjä on voinut julkaista Instagram Stories -tarinoiden kaltaista sisältöä omien ystävien katseltavaksi. Uusimpaan beta-versioon WhatsApp on lisännyt ominaisuuden, jonka avulla sisältöä voi julkaista Facebookiin, Instagramiin, Gmailiin tai Google Photosiin.Koska WhatsApp on Facebookin omistuksessa, herää valveutuneiden kansalaisten mielissä ajatus tiedonvaihdosta WhatsAppin ja Facebookin välillä. WhatsAppin mukaan WhatsApp- ja Facebook-tilejä ei ole mitenkään linkitetty, vaan postaukset liikkuvat iOS:n ja Androidin rajapintojen kautta niin, että Facebook ja Instagram eivät tiedä mistä lähteestä kuvat ovat peräisin.Facebook ilmoitti aiemmin keväällä, että sen isona tavoitteena on yhdentää sen suurimmat pikaviestipalvelut. Käytännössä siis Messengerin, Instagramin ja WhatsAppin käyttäjät voisivat viestitellä toistensa kanssa riippumatta siitä, mitä sovellusta vastaanottaja ja lähettäjä käyttää.