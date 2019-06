Google lisäsi jaettavat GIF-animaatiot kuvahakuun

Moni meemilordi on varmasti etsinyt tuskaisesti Twitter-taisteluunsa sopivaa GIF-animaatiota ilman tulosta, sillä niiden googlettaminen ei ole aivan yhtä helppoa kuin voisi olettaa.Googlen kuvahaku nimittäin ei tue GIF-animaatioiden hakemista kovinkaan monipuolisesti, mutta onneksi yhtiössä on ilmeisesti huomattu animaatioiden suosio. Google on nimittäin uudistanut Google-sovellustaan ja Androidin Chrome-selainta niin, että jatkossa GIF-animaatioiden etsiminen ja jakaminen on huomattavasti helpompaa.Google-sovellus sekä Androidilla että iOS:llä sisältää nyt oman jakonapin animaation alapuolella, kun käytää Googlen kuvahakua. Samainen ominaisuus on tuotu myös Androidi Chrome-selaimeen, joten hakaminen on helppoa myös suoraan selaimesta, kertoo Android Central Jakonappi avaa tyypillisen jakonäkymän, josta voi jakaa animaation suoraan suosituimmille kontakteille tai valikoituihin sovelluksiin. Uusi ominaisuus jakaa sen animaationa eikä linkkinä verkkosivulle, kun se lähetetään esimerkiksi WhatsApp-viestinä tai muissa sovelluksissa.Ominaisuuden taustalla on Googlen 2018 yrityskauppa, jossa se osti Tenorin. Tämä tarkoittaa myös, että kaikki GIF-animaatioit eivät automaattisesti saa jakonappia, vaan niiden tulee olla joko Tenor.com:ssa ja/tai täyttää yhteistyösopimus Googlen kanssa.Jostain syystä kaikkia Tenor.comin GIF-animaatioitakaan ei vielä tueta, kuten kuvan oikean puolen tuloksista huomaa. Google on luvannut, että kattavuutta parannetaan.