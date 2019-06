Samsungin Galaxy A10 saa seuraajan: A10s:ssä parempi kamera ja isompi akku

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Tämä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä julkaistu uusi Galaxy A10 on ehtinyt olla kaupoissa vain hetken, kun sille on puuhattu jo uutta versiota.



Hiljattain Yhdysvaltain televiranomaisen FCC:n dokumenteista paljastui kyseinen A10s-malli ja nyt se on läpäissyt myös WiFi-sertifioinnin, joka tarkoittanee, että se alkaa olla valmis kauppojen hyllyille.

Näiden viranomaisten dokumenteista paljastuu muutamia yksityiskohtia laitteen tekniikasta, mutta muuten tässä vaiheessa ollaan vielä melkoisen pimennossa.



Parannuksia on tulossa A10-malliin (kuvassa) verrattuna mm. kameraan ja akkuun. Kokokin on kasvanut hiukan, joten näytön koko saattaa kasvaa tuuman kymmenyksiä.



Kameroita vaikuttaa tällä kertaa olevan kaksin kappalein takana ja akku on kasvanut 3400 mAh:sta 3900 milliampeerituntiin. Lisäksi laitteessa on sormenjälkilukija, joka aiemmasta mallista puuttui.



WiFi Alliancen dokumenteista paljastuu, että SM-A107F-mallinimellä tunnetussa laitteessa on Androidin 9.0-versio ja tietysti asiaankuuluvat LTE, Bluetooth ja WiFi-yhteydet.



Todennäköisesti muuten laite on lähellä edeltäjäänsä, ja sen voisi arvella sijoittuvan hinnassa muutaman kympin A10-mallia kalliimmaksi, ehkä noin 150 euroon, jos/kun se saapuu Suomessa myyntiin.

Jaa artikkeli Facebook Twitter Whatsapp