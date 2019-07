Androidin korvaajan tiedot julkaistiin? Kehittäjät pääsevät käsiksi Fuchsia OS:ään

puolisalainen käyttöjärjestelmähanke Fuchsia OS on nytkähtänyt askeleen lähemmäs julkisuutta, kun hakukonejätti on julkaissut käyttöjärjestelmän teknisiin yksityiskohtiin keskittyvän kehittäjäsivuston. Sivusto löytyy osoitteesta Fuchsia.dev Ulkoasultaan sivusto on pelkistetty, mutta kovaa sisältöä löytyykin jo paljon enemmän. Sivustolta löytyy kehittäjien tarvitsemat tiedot ohjelmien kehittämiseksi käyttöjärjestelmälle. Dokumentit julkaistiin hyvin matalalla profiililla ja se havaittiin puolivahingossa. Varsinainen sivusto avattiin jo toukokuussa, mutta silloin sivuston sisältö oli varsin tyhjä.Syitä miksi Google päätyi julkaisemaan dokumentaation reilusti Google I/O:n jälkeen voidaan vain arvailla. Ehkä käyttöjärjestelmän julkaisuun menee vielä hyvä tovi, minkä takia Google ei halua vielä sille liikaa huomiota, koska se voisi hämmentää esimerkiksi Android-kehittäjiä turhaan paljon. Joidenkin huhujen mukaan Google voisi korvata Androidin uudella Fuchsia OS:llä.