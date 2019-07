Seuraavan sukupolven Galaxy Note -puhelimen lanseeraus on jo ovella, sillä elektroniikkajätti Samsung on lähettänyt medialle kutsut Unpacked-julkaisutapahtumaan . Uusi puhelin esitellään 7. elokuuta New Yorkissa.Samsungin kutsukirjeessä näkyy Note-mallistoon voimakkaasti viittaava S Pen -kynä ja sen alla ikään kuin mustepisarana etukameran linssi. Joidenkin huhujen mukaan Samsung olisi lisännyt pienen kameran S Pen -kynään, mihin kutsussa saatetaan viitatakin.Tuttuun tyyliin Samsung aikoo esittää Unpacked-julkistustapahtumasta myös live-verkkolähetyksen, joten uusien tuotteiden lanseerausta voi seurata suorana myös Suomesta käsin.