Kiina jäi kiinni haittaohjelmien asentamisesta turistien puhelimiin

Kiinan hallinto on jäänyt kiinni haittaohjelmien asentamisesta turistien matkapuhelimiin rajatarkistusten yhteydessä. Menettelyä on tehty Kiinan ja Xinjiangin autonomisen alueen välisellä rajalla. Xinjiangissa elää muslimitaustainen uiguurivähemmistö.Rajaviranomaisten menettelytavoista uutisoivat The Guardian The Motherboard ja The New York Times . Julkaisujen mukaan rajan ylittäviä turisteja pyydetään luovuttamaan viranomaisille heidän matkapuhelin, minkä jälkeen puhelimen sisältämät tiedostot skannataan ja Android-puhelimien tapauksessa niihin myös yritetään asentaa vakoiluun sopiva haittaohjelma.BXAQ-haittohjelma (eli Fēng cǎi) skannaa puhelimen tiedot puheluhistoriasta, tekstiviesteistä ja kalenterimerkinnöistä lähtien. Sovellus myös etsii puhelimista viitteitä yli 73 000 tiedostoon, jotka vaihtelevat ISIS-videoista ja koraanikatkelmista japanilaisiin metallibändeihin.Haittaohjelmaa ei ole tarkoitus asentaa puhelimeen pysyvästi, vaan skannauksen jälkeen se pitäisi hävitä puhelimesta. Menettelytavan jäljille päästiin kun muutamissa tapauksissa haittaohjelma unohdettiin poistaa.