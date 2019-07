Kaipaatko 48 megapikselin selfie-kameraa? Samsung tuo Galaxy A80:n Suomeen

Samsungin Galaxy A -tuoteperhe laajenee 8. heinäkuuta, kun Galaxy A80 saapuu kauppoihin. Puhelimessa on 6,7-tuumainen Super AMOLED -näyttö ja erikoinen kääntyvä kolmoiskamera, jolla onnistuu selfie-kuvaus kuin tavanomaiset maisemakuvatkin.



Puhelimen pääkamera koosuu 48 megapikselin pääkamerasta (f/2,0), 8 megapikselin superlaajakulmakamerasta 123 asteen näköalalla sekä bokeh-efektit mahdollistavasta 3D-syvyyskamerasta. Alla oleva video kuvastaa tarkemmin miten pääkamera taittuu selfie-kameraksi. Saranoinnin ansiosta puhelimessa ei ole erillistä etukameraa, jolloin puhelimen etuala on voitu varata täysin näyttöpaneelille.

Galaxy A80:ssä on kahdeksanytiminen suoritin, kahdeksan gigatavua käyttömuistia, 128 gigatavua tallennustilaa ja 3700 milliampeeritunnin akku.



Galaxy A80:n myynti Suomessa alkaa 8. heinäkuuta. Puhelin on saatavana hopeisena, kultaisena ja mustana, ja sen suositushinta on 679 €. Nopean ostajan etuna kaikki viimeistään heinäkuun 21. päivänä Galaxy A80:n ostaneet saavat kaupan päälle langattomat Galaxy Buds -kuulokkeet (arvo 159 euroa).