Samsungin voitot sukelsivat voimakkaasti – Pahempaakin odotettiin

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Samsung on julkaissut toisen vuosineljänneksen tuloksen ohjeistuksen, jonka perusteella korealaisjätin operatiivinen voitto laskisi jopa 56 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Voitto on kuitenkin parempi kuin mitä markkinoilla osattiin odottaa.



Samsung ohjeistaa huhti-kesäkuun operatiivisen voiton olevan 6,5 biljoona wonia eli noin 4,9 miljardia euroa. Analyytikot odottivat voiton olevan vain kuusi biljoonaa wonia. Suurin syy voiton kapenemiseen viime vuoteen nähden oli muistipiirimarkkinoiden voimakas viileneminen. Useissa erilaisissa elektronisissa laitteissa käytettävät muistipiirit ovat olleet Samsungin parhaimpia rahantekokoneita viime aikoina, joten markkinoiden heikkeneminen vaikuttaa suoraan sen kykyyn tehdä tulosta.

Lopulliset talousluvut Samsung julkaisee myöhemmin tässä kuussa. Silloin nähdään tarkemmin miten esimerkiksi yhtiön mobiililiiketoiminta on kehittynyt tänä vuonna.