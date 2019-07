Firefox Preview - nopeampi Firefox-selain Androidille

Firefox Preview

Nopeus

Mozilla on viime aikoina uudistanut selaimen ulkonäköä muuttamalla logoaan ja Firefoxista tulee saataville maksullinen versio . Myös mobiilipuolella tapahtuu. Mozilla julkaisi kesäkuussa ensimmäisen version tulevasta uudesta Firefox-selaimesta, joka tunnetaan tällä hetkellä nimellä Firefox Preview. Firefox Preview -selaimen on tarkoitus korvata nykyinen Firefox. Tarkoituksena on myös yhdistää pari vuotta sitten esitellyn Firefox Focus -selaimen parhaat ominaisuudet uuteen Firefoxiin. Firefox Focus keskittyy nopeaan ja yksityisyyden suojalla varustettuun selailuun.Firefox Preview on esiversio. Selaimen pitäisi olla valmis myöhemmin tänä vuonna. Selainta voi kuitenkin jo nyt testata. Lataa selain tästä Firefox Preview -selaimessa käytetään Mozillan omaa GeckoView-selainmoottoria, jota käytetään myös Firefox Focus -selaimessa. Mozillan mukaan tällä voidaan saavuttaa jopa kaksinkertainen nopeus verrattuna edellisiin Firefox Android -versioihin. GeckoView parantaa myös yksityiseen ja turvallisuuteen liittyviä ominaisuuksia. Tracking Protection -ominaisuus on päällä oletuksena.Selaimen navigointivalikko on siirrettyä alas, joten käyttö on helppoa yhdellä kädellä. Aloitusnäkymässä hakukoneen palkki on tuotu lähemmäs näytön keskikohtaa. Vanhassa versiossa se sijaitsee näytön yläreunassa. Firefox Preview-selaimen aloitusnäkymässä näkyvät myös avoimet välilehdet sekä kokoelmat (Collections).Kokoelmiin voi helposti tallentaa sivuja, joihin pääsee käsiksi nopeasti. Kokoelmiin voi tallentaa myös esimerkiksi verkkokaupan täytetyn ostoskorin ja jatkaa ostoksia myöhemmin.Uusi versio onnistuu pitämään enemmän välilehtiä avoinna, joten niiden välillä vaihtaminen onnistuu erittäin nopeasti. Nykyisellä Firefoxilla välilehtiä pysyy vähemmän kerralla auki, joten niiden välillä vaihtaminen ei ole niin kätevää.Teemaksi voi valita vaalean tai tumman. Lukutila on helposti saatavilla ja myös sitä voi muokata.Mozilla lupaa Firefox Previewin olevan jopa kaksi kertaa nopeampi kuin edelliset Android Firefox -versiot. Mozillan mukaan selauksesta ja sivujen latauksesta nopeamman tekevät GeckoView-selainmoottori sekä Tracking Protection, joka käytännössä estää mainokset ja muut osat, jotka seuraavat käyttöä sivuilla. Tracking Protection -ominaisuuden saa myös nopeasti pois päältä.Testailin hieman miten hyvin uusi Firefox pärjää vanhaa vastaan.Parin päivän testailun jälkeen voin sanoa, että Firefox Preview lataa sivut nopeammin. Testailin selainta kahdella eri puhelimella ja molemmilla sivut sai ladattua nopeammin uudella selaimella.Mozillan lupaama jopa kaksi kertaa nopeampi latausaika piti hyvin paikkansa joidenkin raskaampien sivujen kohdalla. Useamman kerran tehdyssä testissä nykyinen Firefox latasi sivun joka kerta yli kymmenessä sekunnissa. Firefox Preview latasi saman sivun parhaimmillaan jopa alle neljässä sekunnissa.Google Chromen latausajat näyttivät olevan hyvin samaa tasoa kuin Firefox Preview-selaimella. Muita selaimia en tässä vaiheessa testaillut.Uuden selaimen käyttäminen tuntui varsin sujuvalta. Bugeja ja puutteita tietenkin löytyy, koska kyseessä ei ole valmis tuote. Sovellus on myös kaatunut pari kertaa käytön aikana.Olen itse käyttänyt Firefoxia käytännössä aina tietokoneella sekä puhelimella, joten odotan uuden selaimen kehitystä innolla. Vielä en täyspäiväisesti siirry uuden selaimen käyttäjäksi, koska ominaisuuksien lista on puutteellinen. Esimerkkinä vaikkapa 'välilehtijono', joka avaa välilehdet seuraavalla kerralla kun selaimen avaa.