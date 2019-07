HTC:lle pitkästä aikaa hyviä uutisia, liikevaihto tuplaantui toukokuusta

Teknologiayhtiö HTC on ollut melkoisessa talousahdingossa jo vuosien ajan, ja erityisesti sen älypuhelinosastolla ollaan jouduttu tekemään kompromisseja.



Taiwanilaisyhtiö oli jo Windows Mobilen ajoilta ja Androidin alkuaikoina kovan luokan peluri, jonka laitteet olivat suosittuja, mutta sittemmin yhtiö on lähes kadonnut kiinalaisten Android-kilpailijoiden noustessa.

HTC:lla on tosin myös mm. VR-toimintaa, ja HTC Vive onkin ollut melkoisen suosittu, mutta sekään ei ole onnistunut nostamaan yhtiötä takaisin uuteen nousuun.



Jotain positiviista yhtiössä on kuitenkin tapahtunut, sillä uudet talouslukemat ovat iloisempia kuin aikoihin. Kesäkuun raportti paljastaa, että liikevaihto on noussut korkeimmaksi viimeiseen seitsemään kuukauteen.



Viimevuotiseen on kuitenkin vieläkin laskua noin kolmannes, joten missään nimessä yhtiö ei ole selvillä vesillä. Vuoden aiempiin kuukausiin nähden tosin lasku on maltillista, laskulukemat olivat tammi-toukokuussa välillä -52.64% – -76.07%. Viimeksi lasku on ollut yhtä maltillista 2018 tammikuussa, jolloin liikevaihto laski n. 27%.



Edelliset kasvulukemat ovat puolestaan tasan kahden vuoden takaa.



Toukokuuhun (21,54 milj. euroa) nähden liikevaihto liki tuplaantui ja huhtikuun 16,96 miljoonaan euroon nähden kasvua oli n. 150 prosenttia.



Alkuvuoden yhteenlaskettu liikevaihto oli hieman vajaa 1,5 miljardia Taiwanin dollaria eli n. 42 miljoonaa euroa. Kyseessä oli ensimmäisen vuosipuolikkaan viimeinen kuukausi, joka tarkoittaa yhtiölle 5,75 miljardin Taiwanin dollarin eli n. 160 miljoonan euron puolivuosittaista liikevaihtoa, jossa laskua edellisvuodeen n. 63%.



HTC panostaa jatkossa VR-laitteiden lisäksi mm. 5G-laitteistoihin ja lohkoketjuteknologiaan tulevan Exodus 2 -puhelimen myötä.



