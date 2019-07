Pixel 4 -vuoto esittelee uutta lovetonta designia ja kaksoiskameraa

Tänä vuonna on tulossa vielä monta tärkeää älypuhelinjulkaisua, joista yksi odotetuimmista on Googlen tulevat Pixel-puhelimet.



Laitteisiin odotetaan isoja uudistuksia paitsi designin niin myös laitteiston osalta. Huhujen mukaan tulossa on ensimmäistä kertaa monikamerajärjestelmällä varustetut Pixel-laitteet.

Nyt vuodot esittelevät laitteista suuremman, Pixel 4 XL:n ulkoasua CAD-mallinnusten avulla. Tämän vuodon perusteella Pixel 4 XL saa paitsi kaksoiskameran niin myös uuden designin, josta puuttuu lovi.



Vaikka design on edeltäjään nähden täysin uutta, niin itseasiassa suunta on jokseenkin takaisin päin, sillä kyseessä ei ole myöskään reunaton design, kuten monella uudella huippupuhelimella. Sen sijaan Pixel 4 XL muistuttaa parin vuoden takaisia Pixel 2 -malleja.



Reunukset ovat toki tällä kertaa pienemmät, mutta ne vaikuttavat edelleen sisältävän mm. stereokaiuttimet ja etukamerat. Kuulokeliitintää laite ei kuitenkaan mallinnusten perusteella sisällä.



Laitteiden julkaisu tapahtuu todennäköisesti jossain vaiheessa lokakuuta.







