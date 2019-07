Rakettiryhmä tulossa myös Pokemon Go -peliin?

Huippusuositusta-mobiilipelistä löytyy jo tukuttain pokemoneja sekä muita TV-sarjasta tuttuja hahmoja. Eräät päähahmot ovat kuitenkin loistaneet poissaolollaan, nimittäin Rakettiryhmän Jessie ja James.Saksan Dortmundissa järjestetty Pokémon Go Fest -tapahtuma antaa kuitenkin syytä olettaa, että Rakettiryhmä olisi tulossa peliin muodossa tai toisessa. Niantic nimittäin lähetti tapahtuman aikaan taivaalle kuumailmapallon, jonka mustassa kyljessä komeili suuri punainen R-kirjain. Rakettiryhmä käyttää tunnuksenaan juuri punaista R-kirjainta ja TV-sarjassa Jessiellä ja Jamesilla on tapana usein matkustaa juuri kuumailmapallolla.Rakettiryhmään liittyviä viittauksia on nähty aiemminkin Pokemon-tapahtumissa. Esimerkiksi Chicagossa jos kuumailmapalloa kuvasi pelin AR-tilan ollessa päällä, näytölle ilmestyi hämmentynyt rakettiryhmäläinen. Lisäksi pelin koodista on löydetty viittauksia Rakettiryhmän ympärille rakennettuun pelitilaan.