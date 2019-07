48 megapikselin kameralla varustettu Samsung vuoti videolla?

Täysin tuntemattomalle YouTube-kanavalle on ilmestynyt hiljattain video, jossa esitellään väitetysti vielä julkaisematonta Galaxy-laitetta.



Videon mukaan kyseessä on Samsung Galaxy M60 -puhelin, josta kerrotaan laitteen pyörittelyn ohessa ainoastaan kameraspeksejä. Laite sisältää esimerkiksi OnePlus 7 -mallista tutun nk. tear drop -loven sekä melkoisen suuret reunukset, joten kyseessä voi hyvinkin olla huippumalleja edullisempi laite.

Takaa löytyy kaksoiskamera, joka sisältää videon julkaisijan mukaan 48 ja 16 megapikselin sensorit. Näistä ensiksi mainittu on Sonyn valmistama IMX 586 -sensori, joka on mm. juuri edellä mainitussa OnePlus 7:ssä.



Toisesta kamerasta ei kerrota megapikselilukua enempää, joten tiedossa ei ole onko kyseessä esimerkiksi laajakuva tai zoom-linssi.



Tässä vaiheessa video kuitenkin kannattaa ottaa melko suurella varauksella, vaikka laite vaikuttaakin melko aidolta. Jäämme odottamaan Samsungin tulevia M-julkistuksia.





