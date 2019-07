Kiinalaisviranomaisen dokumenteista paljastui neljällä takakameralla varustettu Huawei-puhelin

Nyt kun Trump ja Xi Jinping ovat saaneet sen verran sopua aikaiseksi, että Yhdysvallat ei enää kiellä amerikkalaisyhtiöiltä yhteistyötä Huawein kanssa, niin voimme olla jälleen enemmän innoissaan tulevista Huawei-laitteista.Niistä tuleekin tietoa suoraan Kiinan viranomaisilta. Valtion virallinen televalvontaelin TENAA on hyväksynyt juuri uuden Huawei-älypuhelimen myyntiin.Kyseinen laite löytyy kahtena kappaleena, koodinimillä SPN-AL00 ja SPN-TL00. Tässä vaiheessa mallinimiä ei ole julkistettu, mutta GSMArenan mukaan kyseessä voisi olla esimerkiksi Nova 5i Pro, jota myytäisiin lännessä Mate 30 lite -nimellä.Kuviakaan ei ole tässä vaiheessa tarjolla, koska niitä viranomaiset eivät julkaise, mutta onneksi speksejä sentään kerrotaan. Laitteesta löytyy tietojen mukaan 6,26 tuuman IPS-paneeli 2340 x 1080 -resoluutiolla. Tämä viittaisi keskihintaiseen laitteeseen, jota Mate-malliston lite-mallit ovat.Lisäksi laitteessa on 32 megapikselin etukamera ja peräti neljä kameraa takana. Erikoinen kokoonpano tarjoaa takaosassa tavallisen 48 megapikselin sensorin, kenties suosittu Sony IMX 586, sekä yhden 8 megapikselin ja kaksi 2 megapikselin kameraa.Vaikka kameroissa pitäisi olla kyky 4K-videokuvaukseen, niin ainoastaan Full HD 1080p -videokuvaus mainitaan. Näin oli tosin myös viimevuotisen Mate 20 lite -mallin kanssa.Mihin moisella kokoonpanolla pyritään, sitä on vaikea arvioida, erityisesti, kun tiedossa ei ole millainen on linssivarustus.Muihin spekseihin lukeutuu kahdeksanytiminen Kirin-piiri (kenties uusi Kirin 810), 6 tai 8 gigatavua RAM-muistia, 128 tai 256 gigatavua tallennustilaa sekä microSD-muistikorttipaikka. Akkua laitteessa on mukavat 3900 milliampeerituntia ja se tukee pikalatausta.Dokumentit kertovat myös, että laitteesta tulee saataville Midnight Black ja Aurora -värit, joista jälkimmäinen on värikäs sinertävä pinnoite.