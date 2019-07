Microsoft lisää mainoksia Androidiin? Näin sinua yritetään ohjailla

Android Police -verkkosivusto on pannut merkille Microsoftin merkillisen uuden tavan markkinoida omia sovelluksiaan Android-laitteilla. Yhtiö nimittäin upottaa sovellusten "mainoksia" Androidin jako-sivulle.Mainokset eivät ole erityisen häiritseviä, sillä ne ovat lähinnä sovellusikoneita, jotka ehdottavat sisällön jakamista kyseisen sovelluksen avulla. Sovellusten perässä on sulkuihin kirjoitettuna-maininta eli sovellusta ei ole asennettu lainkaan puhelimeen. Microsoftin tavoitteena on herättää käyttäjän mielenkiinto sovellusta kohtaan ja ohjata hänet asentamaan sovellus puhelimeen jako-näkymästä käsin.Samanlaisia asennusehdotuksia näkyy myös silloin kun yrität aukaista jotakin tiedostoa. Android kysyy tällöin millä ohjelmalla haluat aukaista tiedoston. Ehdotukset ilmestyvät silloin kun puhelimeen on asennettu esimerkiksi Microsoftin Oma puhelin -sovellus.