OnePlus julkaisi beta-päivityksen OnePlus 6:lle ja 6T:lle

System

Fixed issue with the camera while using quick reply in landscape

General bug fixes and improvements

Updated Android security patch to 2019.07





File Manager

Improved UI

Optimized bottom navigation

Improved app stability





OnePlus Switch

Supported more types of data migration





OnePlus Widget

Added clock widget on home screen





OnePlus on ehdottomasti yksi ahkerimmin laitteita, ja erityisesti vuoden vanhoja laitteita päivittävä älypuhelinvalmistaja. Nyt kiinalaisvalmistaja on julkaissut uuden OxygenOS Open Bera update 22 -päivityksen, joka uudistaa tietoturvaa ja tiedostonhallintaa.Uusin päivitys tuo mukanaan Androidin heinäkuun viralliset tietoturvapäivitykset, jonka lisäksi yhtiön omissa korjauksissa on kiinnitetty erityistä huomiota File Manager -sovellukseen. File Managerin käyttöliittymä on uudistunut, sen alanavigointia on optimoitu ja vakautta parannettu.Lisäksi OnePlus Switch ja OnePlus Widget -sovelluksiin on tehty pieniä parannuksia. Jälkimmäisenä mainittu tuo nyt aloitusruudulle kello-widgetin.Järjestelmään littyvissä päivityksissä tarjotaan yleisempiä bugikorjauksia ja parannuksia, mutta myös korjataan kamerasovelluksesta pieni UI-ongelma, kun pikavastausta käytetään vaakatasossa.Kyseessä on tässä vaiheessa beetajulkaisu, joten ongelmia voi edelleen löytyä, mutta päivitys on avoin kaikille beetaohjelmaan haluaville. Päivitykset tulevat piakkoin varmasti myös lopulliseen versioon.