Google Kääntäjän mobiilisovellus sai toivotun päivityksen

Google Kääntäjän mobiilisovelluksella onnistuu nyt vieraiden kielten kääntäminen suomeksi välittömästi kameran avulla.



Aikaisemmin kääntäminen onnistui vain vieraasta kielestä englanniksi ja toisinpäin, mutta päivityksen myötä käyttäjä voi kääntää tekstiä minkä tahansa kahden kielen välillä, jotka ovat tuettuja. Lisäksi jos alkuperäkielestä ei ole tietoa, on mahdollista antaa Googlen tunnistaa kieli.

Sovelluksen asentamisen jälkeen iOS tai Android-laitteelle, onnistuu kääntäminen osoittamalla kamera kohti käännettävää tekstiä. Ominaisuus toimii jopa ilman data- tai Wifi-yhteyttä.



Google julkaisi tänään lisänneensä tuen yli 60 uudelle kielellä välittömiä kamerakäännöksiä varten. Yhteensä tuettuja kieliä on 88 ja niiden mukana ovat niin suomi kuin ruotsikin. Googlen mukaan ominaisuus käyttää nyt myös NMT-teknologiaa (Neural Machine Translation), jonka myötä tulokset ovat tarkempia sekä luonnollisempia. Virheet vähenevät aikaisempaan verrattuna 55-85% riippuen käännettävistä kielistä.



Lisäksi sovelluksen ulkonäköä sekä käännösten näyttämistä on Googlen mukaan paranneltu ja selkeytetty.