Opas: Näin vaihdat WhatsAppin ilmoitusäänet

1. Avaa WhatsApp -sovellus

2. Siirry WhatsAppin asetuksiin

3. Siirry kohtaan Ilmoitukset

4. Siirry kohtaan ilmoitusääni

5. Valitse haluamasi ääni

6. Vaihda myös halutessasi ryhmäviestien ilmoitusäänet

Yksi tunnetuimmista äänistä nykymaailmassa lieneeilmoitusääni. Sen kilahtaessa kuulumaan, kaivaa useampi henkilö puhelintaan esiin yhtä aikaa, katsoen kelle viesti oikein tulikaan. Onneksi WhatsAppissa ilmoitusäänen vaihtaminen on tehty helpoksi, joten voit erottautua joukosta tämän pienen muutoksen avulla.WhatsAppin ilmoitusäänen vaihtaminen onnistuu seuraavasti - ja ohje toimii sekä Androidilla että iPhonella:Avaa WhatsApp -sovellus puhelimessasi.Paina oikeasta yläkulmasta löytyvää kolmea pistettä, jonka takaa aukeaa esiin valikko. Valikosta valitse kohtaSiirry asetusvalikosta kohtaanSiirry kohtaan. WhatsAppin oletusäänen nimi on, johon voit palata koska tahansa myöhemminkin.Valitse haluamasi ääni ja paina lopuksi. Nyt WhatsAppin ilmoitusääni on vaihdettu haluamaasi ääneen.Jotta kokemus olisi yhtenäinen, voit vaihtaa samasta näkymästä myös ryhmiin saapuvien viestien ilmoitusäänet. Voit määrittää nämä äänet myös eriksi kuin mitä tavallisilla viesteillä on. Valinta tapahtuu täsmälleen kuten viestien ilmoitusääntenkin osalta.Siinäpä se!Jos käytät Androidia ja haluat säätää myös puhelimen muiden ilmoitusäänten asetuksia kuntoon, lue tämä oppaamme: