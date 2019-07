Tinder julkaisi kevytsovelluksen

Seuranhakusovellus Tinder on julkaissut sovelluksestaan kevyemmän lite-version.



Tinder on julkaissut uuden ominaisuuksista karsitun version sovelluksestaan Androidille. Yhtiön mukaan uusi sovellus on 25% pienempi perussovellukseen verrattuna sekä vähentää datan käyttöä 20 prosentilla. Lisäksi sen pitäisi toimia paremmin halvemman hintaluokan puhelimissa sekä kuluttaa vähemmän akkua.

Uudella julkaisulla Tinder liittyy muiden yhtiöiden, kuten Uber, YouTube ja Spotify, joukkoon, jotka ovat julkaisseet kevyemmän version sovelluksistaan kehittyville markkinoille. Kehittyvillä markkinoilla laitteiden ja verkkojen ominaisuudet ovat usein heikompia kuin länsimaiden vastaavat, joten kevyt-sovellukset keräävät suosiota. Tinderin emoyhtiö Match Group linjasikin toukokuussa sen tavoitteena olevan lokalisoida Tinderiä eri markkina-alueille.



Tinder Lite julkaistaan ensin Vietnamissa ja sen jälkeen muualla Kaakkois-Aasiassa. Sovelluksen Suomen Play-kauppaan saapumisesta ei ole tietoa.