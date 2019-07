Valtava kuvavuoto – Galaxy Note10:n ulkonäkö paljastui lopullisesti

Samsungin on määrä järjestää New Yorkissa 7. elokuuta Unpacked-lehdistötilaisuus, jossa yhtiö paljastaa uuden lippulaivapuhelimensa. Tilaisuudessa esiteltävä Galaxy Note10 -älypuhelimen tietoja on jo kuitenkin vuotanut muutamaan otteeseen ja WinFuture sekä MySmartPrice-sivustot paljastivat nyt puhelimen viralliset lehdistökuvatkin.Kuten ennakkoon osattiin arvata, Galaxy Note10:stä löytyy suuri ja koko etupuolen kattava näyttöpaneeli, jota rikkoo lähinnä yläreunasta löytyvä pieni selfie-kameraa varten tehty aukko. Puhelimen takapuolelta löytyy vuorostaan salama sekä kolmoiskamerajärjestelmä. Muutoin puhelin on yhtä tasaista pintaa. Pressikuvien perusteella Galaxy Note10:stä on tulossa myös liukuvärjätty värivaihtoehto, jossa toistuu useampia eri pastellin sävyjä.Samsungin on huhuttu hylänneen 3,5 millimetrin audiopaikan Galaxy Note10:stä, mutta kuvista tätä tietoa ei pystytä vahvistamaan. WinFuture-sivuston mukaan Note10:stä olisi tulossa myös kookkaampi Pro-versio, jossa on 6,75 tuuman näyttö. Pienemmässä mallissa on 6,3 tuuman näyttö. 5G-tuki löytynee ainakin tästä Pro-mallista, mutta ehkä myös tavanomaisestakin versiosta.