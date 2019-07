Minecraft Earthin beta avautuu pian – Näin pääset mukaan

Microsoftin omistama pelistudiopaljasti toukokuun puolivälissä aikeensa julkaista tänä kesänä laajennettua todellisuutta hyödyntävän-pelin. Tyylillisesti pelissä on paljon yhtymäkohtia huippusuosioon nousseen Pokemon Gon kanssa, sillä molemmissa hyödynnetään sekä laajennettua todellisuutta että paikkatietoa.Tähän asti Minecraft Earthiä on päässyt pällistelemään vain markkinointimateriaalin kautta, mutta tuoreiden tietojen mukaan pelin suljettu beta-versio tulee saataville seuravan kahden viikon sisällä . Beta-testaukseen mukaan päässeet voivat pelata peliä aluksi vain iOS-laitteella (vähintään iOS 10), mutta Android-versio (vähintään Android 7) julkaistaan hieman myöhemmin.Suljettuun betaan otetaan mukaan vain rajattu määrä ihmisiä ja pelaajien valikoinnissa käytetään myös sijaintiin perustuvia kriteereitä. Tarkotuksena on varmistaa, että pelin taustapalvelut ovat riittäviä pelin julkaisua varten. Betaan valittujen pelaajien tulee pelata Minecraft Earthia vähintään kerran päivässä seitsemän päivän ajan. Muussa tapauksessa hänen paikkansa menee jollekin muulle.Niin Android- kuin iOS-pelaajatkin voivat ilmoittautua betaan täällä