Android-puhelimet saavat uutta vauhtia – Qualcommilta uusi tehopiiri

Viime vuoden lopulla esitelty-järjestelmäpiiri on saanut kaverikseen päivitetyn Plus-mallin . Suorituskykyä uuteen Snapdragon 855+ -malliin on saatu korottamalla kellotaajuksia.Snapdragon 855+ sisältää aiemmasta perusmallista tutut kahdeksan-suoritinydintä, mutta niiden maksimikellotaajuus yltää Plus-mallissa 2,96 gigahertsiin aiemman 2,84 gigahertsin sijaan. Adreno 640 -grafiikkaprosessoristakin on saatu puristettua lisää tehoa irti 15 prosentin edestä. Qualcomm tähtää uudella mallilla AR- ja VR-laitteisiin, mutta niiden lisäksi piiristä voi olla iloa myös muissa pelaamiseen tarkoitetuissa laitteissa.Piiristä löytyy vain LTE-tasoinen X24-modeemi, joten 5G-nopeuksiin päästään käyttämällä erillistä X50-modeemia.Ensimmäiset Snapdragon 855+:aan perustuvat laitteet tulevat markkinoille toisen vuosipuoliskon aikana. Ainakin Asus on luvannut käyttää piiriä ROG Phone II -puhelimessaan.