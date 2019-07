Huawei suunnittelee isoja irtisanomisia Yhdysvalloissa

Kiinalainen puhelinjätti Huawei on ollut totisessa paikassa viimeiset pari kuukautta kun Yhdysvallat asetti sen omalle mustalle listalleen, mikä käytännössä estää yhdysvaltalaisia yhtiöitä tekemästä yhteistyötä Huawein kanssa. Esimerkiksi Google on ilmoittanut estävänsä Huawein pääsyn Androidiin.



Mustalle listalle joutumisen taloudelliset vaikutukset ovat massiivisia, mikäli tilanne ei muutu nopeasti. Kiinan ja Yhdysvaltojen presidenttien tapaaminen G20-kokouksessa herätti toiveita tilanteen ratkaisun löytämiseksi, mutta mitään konkreettista ei ole vielä tapahtunut. Niinpä Huawein on pakko yrittää sopeutua tilanteeseen eli käytännössä laittaa ihmisiä kilometritehtaalle.

Säästöjä haetaan ainakin Huawein tutkimus- ja kehitysyksiköstä Futureweista, joka työllistää Yhdysvalloissa noin 850 henkilöä. Kiinalaisille työntekijöille tarjotaan uusia työmahdollisuuksia Kiinasta talon sisällä.



Huawein esto saattaa päättyä vasta kun Yhdysvallat ja Kiina pääsevät yhteisymmärrykseen laajemmassa kauppasopimuksessa.