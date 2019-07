Huawei toi alle 300 euroa maksavan, pop-up-kameralla varustetun, mallinsa myyntiin Suomessa

Huawei julkaisee ensimmäisen pop-up-kameralla varustetun älypuhelimensa. Tänään Suomessa myyntiin saapunut Huawei P Smart Z -älypuhelin tuo automaattisen pop-up-kameraominaisuuden ensimmäisenä Huawein älypuhelinmallistoon.



Suomessa 279 euron suositushintaan myytävässä ei ole nykypuhelimista tuttua lovea näytön yläreunassa vaan etukamera on piilotettu puhelimen sisään, josta se nousee esiin automaattisesti sekunnissa, kun etukamera kytketään päälle. Pop-up-etukameran taataan kestävän jopa 12 kg painoa ja 100 000 toistoa, joka vastaa vuosien aktiivista käyttöä. Lisäksi laitteessa on putoamiselta suojaava toiminto, joka tunnistaa automaattisesti puhelimen vapaapudotuksen ja palauttaa etukameran takaisin laitteen sisälle.

Huawei P Smart Z -älypuhelimessa on 6,59" Ultra FullView -näyttö (2340 x 1080), jonka koko pinta-ala on hyödynnetty ilman lovia tai reikiä. Näytön ominaisuuksiin kuuluu 19,5:9 kuvasuhde, 85 % väriasteikko ja 91 % runko-näyttösuhde. Lisäksi näytöstä löytyy näytön sinistä valoa suodattava TÜV Rheinland -sertifioitu silmäystävällinen tila.



Laitteen sisältä löytyy 12 nanometrin prosessilla valmistettu Kirin 710F -järjestelmäpiiri 8-ytimisellä arkkitehtuurilla. Sen luvataan yltävän 30%:ia parempaan suorituskykyyn 30%:ia pienemmällä energian kulutuksella kuin edellinen sukupolvi. Lisäksi laitteesta löytyy suuri 4000 mHa:n akku, joka on tuttu Huawein lippulaivamalleista.



P Smart Z:n takakannesta löytyy 16+2 megapikselin kaksoiskamera f/1.8-aukolla. Pop-up-kamerasta megapikseleitä löytyy 16 ja aukon koko on f/2.2.



Huawei P Smart Z -älypuhelimen suositushinta on 279 euroa, ja saatavilla on kolme värivaihtoehtoa: kiiltävä musta, safiirinsininen ja smaragdinvihreä.