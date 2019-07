Word nousi kovaan seuraan Androidilla – Yli miljardi asennusta

-tekstinkäsittelysovellus on raivannut tiensä kovaan seuraan . Wordin mobiilisovelluksella on Androidilla jo miljardi asennuskertaa Google Playn tilastoinnin mukaan Office-paketin muut perussovellukset eivät ole pärjänneet aivan yhtä hyvin, mutta niillä on myös kiitettävän hyvin asennuskertoja. Excelillä, PowerPointilla, OneNotella ja OneDrivella on peräti 500 miljoonaa asennusta jo takana. Sähköpostiohjelma Outlook on päässyt vuorostaan 100 miljoonan asennuksen ylitse.Google Playn tilastoihin päätyy myös tehtaalla esiasennetut sovellukset, joten tilastot voivat ohjata hieman harhaan. Office-sovelluksia ei siis ole vapaaehtoisesti asennettu edellä mainittuja määriä, minkä takia niitä ei välttämättä käytetä kovin aktiivisesti. Microsoftilla on voimassa sopimuksia muutamien isojen puhelinmerkkien kanssa, minkä ansiosta Office-sovellukset asennetaan kaikkiin uusiin puhelimiin.