Android Q integroi kielikäännökset järjestelmään aivan uudella tavalla

Androidin tuleva Q-versio, eli Android 10, saapuu syksyllä virallisesti älypuhelimiin yhdessä uusien Pixel-laitteiden julkistusten kanssa. Android Q tulee tarjoamaan taatusti melkoisesti uusia ominaisuuksia, joita on paljastettu jo avoimien beetatestien myötä.Tietysti Google pitää myös muutaman ässän hihassa ja paljastaa uudet ominaisuudet vasta julkistuksen yhteydessä. Yksi näistä on kenties paljastunut, kun 9to5Google löysi uuden käännösominaisuuden.Google vaikuttaa tuovan Translate-työkalunsa suoraan käyttöliittymään ja integroi sen näkyvästi osaksi moniajonäkymää, jossa näytetään viimeisimmät sovellukset. Mikäli näkymässä olevista sovelluksista löytyy oletuskielestä poikkeavaa sisältöä, niin käyttöjärjestelmä näyttää Translate-napin alla, josta sisällön saa käännettyä helposti omalle kielelle.Sivuston mukaan käännöstyökalu on isompaa proactive suggestions -ominaisuutta, joka voi jatkossa mahdollistaa myös muunlaisia ehdotuksia sisällön perusteella.Valitettavasti vaikuttaa siltä, että ominaisuus liittyy spesifisesti Pixel-puhelinten käyttöjärjestelmäversioon ja siten sitä ei nähdä todennäköisesti ainakaan heti muiden valmistajien Android-laitteissa.Edeltävän Android Q beta 4:n mukaan sen muihin uusiin ominaisuuksiin kuuluu mm. teemojen aksenttivärit, nappi näytön kääntämiseen, ilmoitusten helpompi poistaminen, parannettu jakomenu, uudet eleohjaukset sekä Facebookin chattikuplien kaltaiset kuplat muiden sovellusten ominaisuuksille.