Helsingin kaupunkipyörät löytyvät nyt suoraan Google Mapsista

Kupunkipyörät ovat suosittuja matkustustapoja suurimmissa kaupungeissa, joissa autoja on niin paljon, että pyörällä lyhyet matkat taittuvat selvästi nopeammin kuin vaikkapa autolla. Pyörien vuokrauspaikkojen löytäminen voi olla kuitenkin hankalaa tai sitä varten pitäisi ladata oma sovelluksensa, mikä voi olla este satunnaiselle käytölle. Google Maps helpottaa kuitenkin kaupunkiviidakossa liikkumista, sillä palveluun on nyt lisätty tieto missä kaupunkipyöriä on ja paljonko niitä on vielä saatavilla kussakin vuokrauspisteellä. Ominaisuus lanseerattiin New Yorkissa jo vuosi sitten, mutta nyt tietoja löytyy 23 uudesta kaupungista. Lisättyjen kaupunkien joukossa on myös Helsinki.Mikäli Googleen kirjoittaa hakusanat, ilmestyy tulossivulle kartta, joka kertoo vuokrauspiteiden sijainnit sekä montako pyörää kussakin pisteessä on saatavilla. Esimerkiksi Kanavanrannan polupyöräparkissa on Googlen mukaan 15 pyörää saatavilla.