Honor-puhelimiin ohjelmistopäivityksiä ja uusia ominaisuuksia tässä ja ensi kuussa

Huawein omistama älypuhelinbrändin Honor on kertonut tulevista kesäpäivityksistä. Heinäkuun ja elokuun aikana päivitetään kaikkiaan yhdeksän Honor-puhelimen ohjelmistot.



Vielä heinäkuun aikana päivitykset saavat Honor View20, Honor View10, Honor 10 ja Honor Play. Elokuussa puolestaan päivitykset julkaistaan Honor 10 Litelle (kuvassa), Honor 9:lle, Honor 20 Litelle, Honor 7X:lle ja Honor 8X:lle.

Päivityksen sisällöstä kerrotaan tiedotteessa, että ne tehostavat puhelinten suorituskykyä ja mahdollistavat älykkään videoeditoinnin.



Ensimmäinen tarkoittaa, että GPU Turbo 3.0 -ominaisuuden, joka parantaa erityisesti pelaamista. Virrankulutus pelaamisen aikana pienenee kymmenen prosenttia ja samalla pelaamisesta tulee sulavampaa.



Päivityksessä uusitaan myös tiedostojärjestelmää, ja uusi EROFS (Extendable Read-Only File System) nopeuttaa satunnaista lukunopeutta 20 prosenttia ja sovellusten avaustakin 10 prosenttia.



EMUI 9.1/Magic UI 2.1 -käyttöjärjestelmäpäivitykset puolestaan tuovat mukanaan paremmat videoeditointiominaisuuden Vlog-sovelluksen avulla. Se käyttää esimerkiksi rajaamiseen teköälyä ja pystyy automaattisesti mm. muuttamaan asetuksia ja lisäämään musiikkia.



Myös käyttöliittymän ulkonäköön on tehty muutoksia. Ikoneiden design on uusittu ja värimaailmaa on uudistettu.



Honor View20 saa ainoana joukon laitteista uuden AR-ominaisuuden. Lisätyn todellisuuden sovellus mahdollistaa tosimaailman esineiden mittaamisen kameran etsintä käyttäen. Tämän mahdollistaa Honor View20:stä löytyvä ToF-kamera (Time of Flight).