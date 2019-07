Samsung tuo uutta potkua huippupuhelimiin – Kapasiteetti riittää 12 elokuvan siirtämiseen yhdessä sekunnissa

Huippupuhelimiin on tulossa taas lisää potkua, sillä Samsung on tuomassa markkinoille ensimmäisen 12 gigabitin LPDDR5-muistipiirin mobiililaitteisiin. Kahdeksan piirin paketteina mobiililaitteisiin saataisiin kaikkiaan 12 gigatavua käyttömuistia.



LPDDR5-muistipiirit on valmistettu 10 nanometrin prosessilla ja datasiirto on noin 30 prosenttia nopeampi kuin edellisissä LPDDR4X-muisteissa. Siirtonopeudet ovat 5500 megabittiä sekunnissa. Samsungin mukaan 12 gigatavun pakettina muisti pystyisi siirtämään 44 gigatavua eli noin 12 Full HD -tasoista elokuvaa sekunnissa. Suorituskyvyn paranemisen lisäksi LPDDR5-muisti kuluttaa noin 30 prosenttia vähemmän virtaa.

Samsungin markkinointipuheissa uusi muistipiiri soveltuu erityisen hyvin kaikkiin 5G-, tekoäly- ja koneoppimissovelluksiin.