Huawei vahvistaa – Kaikki mitä luulit tietäväsi Androidin korvaajasta ovatkin väärin

Huawein hallituksen jäsen Catherine Chen on paljastanut uutistoimisto Xinhualle, ettei mediassa paljon palstatilaa saanut ja Androidin korvaajaksi tituleerattu Hongmeng OS ole todellisuudessa älypuhelimiin tarkoitettu ohjelmisto.



Chenin mukaan Huawein vakaana aikomuksena on käyttää Androidia älypuhelimissa jatkossakin ja Hongmeng OS on tarkoitettu muihin laitteisiin. Chenin mukaan älypuhelinkäyttöjärjestelmissä on tyypillisesti kymmeniä miljoonia rivejä koodeja, kun taas Hongmengissä rivejä on vain joitain satoja tuhansia, joten se ei ole toiminnallisesti yhtä laaja kuin asemansa jo vakiinnuttaneet ohjelmistot.

Hongmengin lopullista käyttötarkoitusta ei kuitenkaan vielä paljastettu, mutta Hongmengissä on erittäin alhaiset viiveajat. Chenin mukaan Hongmengia on kehitetty useita vuosia, eikä se siten liity mitenkään Huawein ja Yhdysvaltojen väliseen kauppakiistaan.