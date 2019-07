Tinder kyllästyi Googleen – Yrittää kiertää sovelluskaupan ehtoja

Suosittu deittisovellus Tinder on alkanut kapinoida sovelluskauppojen perimiä maksuja vastaan. Palvelun Android-sovelluksessa on nimittäin alettu testata uutta maksujärjestelmää, joka ohittaa kokonaan Google Playn tarjoaman maksuvälityksen, jolloin Google ei pysty perimään maksuista 30 prosentin osuutta.



Tinderiä kehittävän Match Groupin edustaja Justine Sacco perustelee muutosta sillä, että yhtiö haluaa testata jatkuvasti uusia tapoja parantaa käyttäjäkokemusta. Ainakaan näissä puheissa siis Googlen 30 prosentin osuuden kiertäminen ei ole syy testille, mutta jokainen voi päätellä asian todellisen laidan itse.

Testillä otetaan kuitenkin melko suuri riski, sillä Googlen vaatimusten ohittaminen voi johtaa sovelluksen poistamiseen Google Playstä. Tinderillä ehkä ajatellaan, että se on liian suuri ja suosittu sovellus poistettavaksi Google Playstä. Aiemmin muun muassa Fortnitea kehittävä Epic Games, Spotify ja Netflix ovat kehittäneet tapoja, joilla ne kiertävät sovelluskauppojen maksuvälityksen kokonaan.