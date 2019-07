Apple on ostamassa Intelin modeemibisneksen – Saa varaslähdön 5G-iPhoneihin

Draamaa ei puutu älypuhelimien modeemimarkkinoilta, silläon edennyt jo loppusuoralle neuvotteluissaan ostaamodeemiliiketoiminta patentteineen ja työntekijöineen. Asiasta uutisoi Wall Street Journal Aiemmin keväällä Apple ilmoitti päässeensä sopuun Qualcommin kanssa yhtiöiden välisessä patenttiriidassa, minkä seurauksena yhtiöt solmivat monivuotisen lisensointisopimuksen ja Apple näytti päätyvän käyttämään Snapdragon-modeemeja useaksi vuodeksi. Apple on kuitenkin perustanut San Diegoon kaikessa hiljaisuudessa oman kehitysyksikön, jossa kehitetään Applen omaa modeemia, joten Applella on selvästi aikeet siirtyä jossakin vaiheessa Qualcommin modeemeistaa omiin piireihin.Tähän asti Apple on käyttänyt Intelin modeemeja, mutta yhtiöiden liiketoimintasuhde katkesi kun Intel ei halunnut enää jatkaa tappiollista modeemikehitystä ja se lipsui Applen aikamääreistä. Apple on käynyt neuvotteluita Intelin modeemiliiketoiminnan ostamisesta jo viime vuodesta lähtien, mutta neuvottelut kariutuivat Qualcommin ja Applen diiliin. Intel ilmoitti vetäytyvänsä modeemeista ja samalla laittoi bisneksen julkiseen myyntiin.Myyntitarjous houkutteli ilmeisesti muutamia kiinnostuneita, mutta se lopulta käynnisti neuvottelut Applen kanssa uudelleen. Intelin ja Applen väliset neuvottelut saadaan päätökseen ilmeisesti jo ensi viikolla. Wall Street Journalin mukaan kaupan hintalappu voi olla miljardi dollaria tai enemmänkin. Applelle kauppa on tärkeä, sillä sitä kautta yhtiö pääsisi nopeasti kiinni 5G-modeemien kehityksestä.