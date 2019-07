Festarien omat sovellukset ovat tärkeä tiedotuskanava - ja tapa säästää luontoa

Qstock 2019 Android-sovelluksen päänäkymä

Korvaa flaijerit - etenkin aikataulut

Paremmin tietoa palveluista

Aktiivinen tiedottaminen tapahtuman aikana push-viesteillä



Qstock 2019 Android-sovelluksen aikataulunäkymä

Hybridisovellus

Kaikilla suurimmilla kotimaisilla festareilla on ollut jo useamman vuoden ajan omat mobiilisovelluksensa. Sovellukset toimivat sekä tietolähteenä että tiedotuskanavana festarikävijöille.Otimme selvää ja tutustuimme Oulussa järjstettävänin mobiilisovellukseen ja siihen, mitä festarijärjestäjä haluaa sovellukselta. Haastatteluun saimme Qstockin viestintäpäälikön Niina Ristolaisen joka valotti sovelluksen taustoja meille. Lisäksi saimme taustatekniikkaan valaisua sovelluksen kehittäneeltäQstock uudisti sovelluksensa vuoden 2018 festareille ja käyttää samaa, tosin uudistettua, sapluunaa myös 26. - 27.7. järjestettävillä, vuoden 2019 festareilla. Tapahtuma on ollut jo vuosien ajan loppuunmyyty ja tänä vuonna tapahtuma rikkoo kävijäennätyksensä: paikalle saapuu yli 40'000 festarikävijää.Festareiden mobiilisovelluksella on vaikutusta siihen, miten paljon flaijereita tapahtumaan täytyy painattaa. Käytännössä taskuun mahtuvien, paperisten aikataulujen tarve on jatkuvasti laskemaan päin, kun sovelluksen kautta tapahtuman aikataulut löytyvät suoraan puhelimen näytöltä.Luonnollisesti verkkosivut palvelevat myös tässä mielessä, mutta Qstockin sovelluksessa festarikävijä voi laatia itselleen oman aikataulunsa, sen mukaan mitä artisteja milläkin esiintymislavalla esiintyy. Tällöin paperille painettuun aikatauluun tehdyt mustekynämerkinnät tulevat tarpeettomiksi.Myös festarialueen kartta ja tieto siitä, mistä eri palvelut löytyvät, on siirtynyt pitkälti sovelluksen kautta löydettäväksi.Käytännössä siis puita pitää kaataa hieman vähemmän, kun paperia tarvitaan vähemmän. Ja luonnollisesti myös roskaaminen vähenee, kun viimeisen illan jälkeen roskiin heitettyjä aikatauluja ja muita flaijereita ei enää ole niin paljoa.Suurimmat kotimaiset festarit ovat mukautuneet viime vuosina eräänlaisiksi karnevaalitapahtumiksi, joista löytyy musiikin ja kaljateltan lisäksi myös henkeäsalpaava määrä muuta tekemistä ja toimintaa. Ruokapuoleen panostetaan merkittävästi, mutta myös muunlainen oheistoiminta - sekä tietysti yhteistyökumppaneiden ständit, ovat isossa osassa tapahtuma-aluetta, esiintymislavojen lisäksi.Tässä tapahtuman oma mobiilisovellus palvelee sekä kuluttajaa että festarijärjestäjää mainiosti. Qstockin sovelluksesta löytyvät kaikkien tapahtumaan osallistuvien palveluiden omat tietonurkat, joissa yritykset ja yhteisöt kertovat mitä he tarjoavat kojuissaan. Lisäksi kullekin yhteistyökumppanille on annettu mahdollisuus lisätä tietonurkkaan linkit omiin verkkosivuihinsa sekä sosiaalisen median palveluihin.Koska Qstockin kokoisella tapahtumalla erilaisia yhteistyökumppaneita on kymmeniä, jopa satoja, olisi kaikkien palveluiden aktiivinen esittely esim. Facebookin kautta lähes mahdotonta - tai ainakin some-seuraajien näkökulmasta hyvinkin rasittavaa. Joten tietojen siirtäminen sovelluksen kautta festarikävijöiden aktiivisesti itse selaamaksi poistaa tämän ongelman - ja antaa yhteistyökumppaneille mukavasti näkyvyyttä ja löydettävyyttä.Myös "paljonko olut/siideri/jne maksaa"-kysymykseen lupailtiin vastausta sovelluksen tietonurkan kautta, viimeistään tapahtuman aikana.Vaikka edellä mainitut asiat voitaisiin toteuttaa kohtuullisen hyvin myös somen ja omien verkkosivujen kautta, on mobiilisovelluksilla yksi tärkeä kilpailuvaltti ylitse muiden kanavien: push-notifikaatiot.Push-notifikaatioiden avulla sovellus voi muistuttaa festarikävijää hänen suosikkilistalleen merkitsemien artistien keikan alkamisajoista. Tämä toiminto tosin piti kytkeä erikseen päälle sovelluksesta - ja se oli hieman piilossa sovelluksen aikataulut-osiossa.Bändien aloitusaikojen lisäksi festarijärjestäjät pystyvät lähettämään erilaisia tapahtumaan liittyviä tiedotuksia pushien kautta festarikävijöille sekä ennen tapahtumaa että sen aikana.Sovellus on toteutettu ns. Reactilla , kun taas natiivipuoli sovelluksesta on toteutettu Swiftillä ja Javalla.Backend, eli palvelimen päässä pyörivä taustakoneisto, on NodeJS -pohjainen toteutus.Offline-käyttö on kehittäjien mukaan otettu huomioon sovellusta kehittäessä: Koodiviidakon mukaan sovelluksen ensimmäisellä käynnistyskerralla ladataan suurin osa datasta puhelimeen talteen, jolloin sovellus toimii jatkossa myös ilman verkkoyhteyttä. Tämä onkin hyvä lisä, sillä festareilla verkkoyhteydet ovat perinteisesti varsin kovilla, vaikka tilanne onkin vuosien mittaan parantunut merkittävästi.Myös suosikeiksi valittujen artistien aloitusajasta ilmoittavat push notifikaatiot ovat nekin riippumattomia verkosta, eli sovellus "piippaa" aloittavasta suosikkiartistista vaikka verkkoa ei olisikaan saatavilla.Qstock järjestetään Oulussa 26. - 27.7.2019. Tapahtuman mobiilisovellus on saatavilla sekä Androidille että iOS:lle