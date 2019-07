iPhone 11:n tiedot paljastuivat – Ainakin tällaista tekniikkaa on luvassa

Seuraavan iPhone-malliston julkaisuun ei ole enää kuin pari kuukautta aikaa, joten 9to5mac on päässyt jo vähän vihille minkälaisia ominaisuuksia puhelimiin on tulossa.Sivuston lähteiden mukaan puhelimien näytöt pysyisivät ainakin resoluution ja paneelityypin osalta ennallaan. Järjestelmäpiiri päivittyy vähemmän yllättäen 7 nanometrin prosessilla valmistettuun A13-piiriin (koodinimi Cebu). Kaikissa puhelimissa on myös Lightning-portti, joten iPhonet eivät ole siirtymässä ainakaan vielä iPadien tapaan USB-C:hen.Puhelimiin on tulossa myös uusi Taptic Engine -komponentti, joka huolehtii puhelimen fyysisen värinän aiheuttavista efekteistä. Uudella Taptic Enginellä pedataan petiä 3D Touchista luopumiseen.Kameratekniikan osalta on tiedossa, että iPhonien kaksoiskamerajärjestelmää täydennetään uudella laajakulmaisella sensorilla, jonka avulla Apple on toteuttanut Smart Frame -nimisen toiminnon. Smart Frame ottaa kuvan laajemmalta kuva-alalta, jolloin perusnäkymän kuvien rajaaminen ulospäin ja horisontin korjaaminen ilman kuvan pienenemistä onnistuu kätevästi.Etukamera on lisäksi saamassa tuen 120 FPS:n slo-mo-videokuvaukselle.