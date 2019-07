Google Play tarjous: FilePursuit Pro ilmaiseksi - hinta normaalisti peräti 24 euroa

Mitä FilePursuit Pro tekee?

Toisinaanlöytyy erinomaisia tarjouksia, kun kehittäjä laittaa sovelluksensa hetkellisesti täysin ilmaiseksi kaikkien ladattavaksi. Näin on nyt FilePursuit Pro -sovelluksen kohdalla, jonka saa ladattua kahden päivän ajan ilmaiseksi. Normaalisti tällä sovelluksella on hintaa peräti 23,99 euroa.Google Play: FilePursuit Pro Azharxes Reddit-käyttäjä ilmoittautui sovelluksen kehittäjäksi. Hän laittoi sovelluksensa alennukseen siinä toivossa, että se saisi lisää käyttäjiä ja enemmän näkyvyyttä Google Play -sovelluskaupassa.FilePursuit Pro (tai FilePursuit, joka on ilmainen versio) on. Tällä sovelluksella löydät käytännössä kaikki tiedostot, jotka sijaitsevat internetissä.Hakuun syötetään haluttu hakusana, joka sitten tarjoaa listan hakua vastaavia tuloksia.Haualla voi etsiä tiedostoja, videoita, äänitiedostoja, e-kirjoja ja muuta.Sama toki onnistuu osoitteessa filepursuit.com Sovelluksen koko on 7,7 Mt, asennuksia on yli 10 000 kappaletta ja arvosana tällä Pro-versiolla on 4.5 / 5 tähteä. Ilmaisella FilePursuit-sovelluksella, joka sisältää mainoksia, on yli miljoona latausta, joten erittäin suositusta sovelluksesta on siis kyse.Lataa sovellus Google Playsta: FilePursuit Pro