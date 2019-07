Omistatko vanhan iPhonen tai iPadin? Sinulla on pari kuukautta aikaa ladata tärkeä päivitys

Jos omistat:n tai:n, niin kannattaa käydä iOS:n Asetukset-sovelluksessa tarkastamassa ohjelmistopäivitysten saatavuus. Vaikka puhelimien virallinen ohjelmistotuki onkin jo päättynyt eli ne eivät saa enää uusimpia iOS-versioita, niin Apple on julkaissut puhelimille niiden tulevaa toimintaa ajatellen olennaisen päivityksen.Kyse on huhtikuussa tapahtuneen GPS-viikkosiirtymän korjaamisesta iPhoneihin sekä iPadeihin (iPad 2–4 ja iPad mini). Vaikka viikkosiirtymä tapahtuikin jo keväällä, niin edellä mainituissa Applen laitteissa siirtymän katkoskohta koittaa vasta 3. marraskuuta. Asentamalla laitteisiin uusimman ohjelmiston, vältyt paikantamiseen ja sijaintitarkkuuteen vaikuttavilta ongelmila.Mikäli omistat iPhone 4S:n, iPad minin, iPad 2:n tai kolmannen sukupolven iPadin, varmista että olet asentanut laitteeseen iOS:n version 9.3.6. Jos taas käytössäsi on iPhone 5 tai 4. sukupolven iPad, varmista että käytät ohjelmistoversiota iOS 10.3.4. Ongelma ei kosketa iPadejä, joissa on pelkkä Wi-Fi-tuki koska iPadien GPS-piiri löytyy matkapuhelinyhteydet mahdollistavasta modeemista (eli ongelma koskettaa vain Cellular-versioita).GPS-viikkosiirtymän (GPS roll over) taustoista löydät lisää tietoa täältä