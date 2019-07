Snapchatilla on nyt yli 200 miljoonaa aktiivista käyttäjää joka päivä

Snapchat-sovelluksen käyttäjämäärät ovat kasvussa. Sovelluksella on nyt ensimmäistä kertaa yli 200 miljoonaa aktiivista käyttäjää joka päivä Snap kertoi, että sen Snapchat-sovellus on saanut 13 miljoonaa käyttäjää lisää vuoden toisella neljänneksellä verrattuna vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Tämä tarkoittaa noin 8% kasvua.Kasvua on lisännyt Android-sovelluksen parempi optimointi. Android-käyttäjät lähettävät peräti 7% enemmän snappeja Snapchatin edellisiin versioihin verrattuna.Kasvua on lisännyt uudet kasvotehosteet. Esimerkkinä suosittu filtteri, joka saa käyttäjän näyttämään vastakkaisen sukupuolen edustajalta.Samaan aikaan Facebookin omistaman Instagramin käyttö on myös kasvussa . Instagram käytännössä kopioi Snapchatin tarinat ja teki sen paremmin kuin Snapchat. Instagram oli myös paremmin optimoitu, joka sai käyttäjät vaihtamaan palvelua.Snapchatin Android-käyttäjät näyttävät olevan tällä hetkellä kohtuullisen tyytyväisiä sovellukseen, sillä Google Playn arvostelut antavat sovellukselle 4.1 / 5 tähteä. Samaan aikaan iOS-sovellus saa vain 3.8 / 5 tähteä. Instagram taas saa molemmilla alustoilla lähemmäs viiden tähden arvosanan.