Taittuvanäyttöinen Galaxy Fold julkaistaan vasta syyskuussa

on vihdoin ja viimein kertonut koska se aikoo julkaista pahasti myöhästyneen Galaxy Fold -älypuhelimen. Taittuvalla näytöllä varustetun puhelimen piti tulla myyntiin jo huhti-toukokuun vaihteessa, mutta juuri ennen julkaisua havaitut puutteet näytön kestävyydessä pakotti Samsungin lykkäämään julkaisua. Galaxy Foldin julkaisu käynnistyy syyskuussa.Samsung oli luvannut Galaxy Foldin näytön kestävän useita tuhansia taitoksia ennen kuin näytön laatu alkaa kärsiä. Testaajille lähetetyt näytekappaleissa havaittiin laadun heikkenemistä kuitenkin jo yhden päivän jäljiltä, mikä ei ole kovin suotavaa 2000 euron puhelimelta. Samsungin insinöörit ovat kesän ajan metsästäneet syytä näytön vioittumiseen sekä ratkaisua sen estämiseksi.Galaxy Foldin ylä- ja alapuolen saranointia on päätetty vahvistaa ja näytön suojakalvoon on tehty rakenteellisia muutoksia, jotta sitä ei sekoitettaisi tavalliseen suojakalvoon, joka on tarkoitettu poistettavaksi käytön aloittamisen jälkeen. Galaxy Foldin suojaa ei tule poistaa, sillä se on keskeinen komponentti näytön toiminnan kannalta. Monet testaajat erehtyivät luulemaan sitä tavanomaiseksi kalvoksi ja poistivat sen. The Vergen uutisesta löytyy vertailukuvat Galaxy Foldin uudesta ja vanhasta ulkonäöstä. Erot eivät ole suuria, mutta tarkalla silmällä ne pystyy kuitenkin löytämään.