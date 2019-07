Apple muuttikin jo suunnitelmiaan – 5G tulee kaikkiin uusiin iPhoneihin ensi vuonna

Apple-analyytikkoarvelee, että kaikki kolme ensi vuonna esiteltävää iPhone-mallia tulevat tukemaan 5G-yhteyksiä. Aiemmin tuen arvioitiin rajoittuvan vain kalleimpiin malleihin.Kuon mukaan suuntamuutoksen taustalla on koveneva kilpailu Android-valmistajien taholta, minkä takia 5G-tuki on nopealla aikataululla tulossa myös keskihintaisiin puhelimiin. Tällaisessa markkinatilanteessa Apple ei voi sivuuttaa 5G:tä edes halvimmassa mallissa, koska se söisi pahasti sen uskottavuutta high-end-puhelimena. Apple käyttää ensimmäisissä 5G-puhelimissaan Qualcommin kehittämiä modeemeja. Reutersin lähteiden mukaan Applen tavoitteena olisi siirtyä itse kehittämäänsä 5G-modeemiin jo vuonna 2021 – mikä olisi toteutuessaan vuosi aikaisemmin kuin on uumoiltu. Suunnitelmien nopettamisessa auttaa Inteliltä ostettu modeemiliiketoiminta.