Samsung otti pahasti osumaa – Muistimarkkinat katosivat alta

Applen lisäksi myös on julkaissut huhti-kesäkuun tuloksen . Ennakkoon Samsungin tuloksen osattiin odottaa olevan heikko, sillä Samsung julkaiseen ennen varsinaista julkistusta oman ennusteen kuluneesta kvartaalista.Huhti-kesäkuun liikevaihto laski hieman, minkä lisäksi Samsungin kulut paisuivat siinä määrin, että nettotulos jäi vain puoleen viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Suurin selkeä selittäjä heikolle vuosineljännekselle on puolijohdeyksikössä, joka on tähän asti kannatellut Samsungin tulosta. Viime vuoteen nähden puolijohdeyksikön operatiivinen voitto laski jopa 70 prosenttia.Lisäksi puhelinyksikön operatiivisesta voitosta katosi vuodessa yli 40 prosenttia. Samsungin mukaan keskihintaisten puhelimien myyntimäärät kasvoivat, mutta samaan aikaan lippulaivapuhelimien myynti hiipui. Yhtiö kertoo panostavansa nyt Galaxy Note10:n julkaisun onnistumiseen.