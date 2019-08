Pokemon GO saavutti tärkeän merkkipaalun – Jo yli miljardi latausta

on nyt syytä poksautella kuohuvaa, silläkanssa yhdessä kehitettyä-mobiilipeliä on ladattu tähän mennessä peräti miljardi kertaa . Peli julkaistiin kesällä 2016, joten se on onnistunut ylläpitämään suosiotaan korkealla tasolla jo kolmen vuoden ajan.Vaikka latuskertoja onkin tullut sovelluskauppojen kautta miljardi kertaa, niin aivan niin paljoa pelaajia pelillä ei ole. Osa latauskerroista selittyy uusintalatuksilla ja joissain tapauksissa peliä on pelattu hetken, minkä jälkeen se on saatettu poistaa. Tutkimusyhtiö Superdata arvioi, että Pokemon Golla olisi ollut toukokuussa 2018 noin 147 miljoona aktiivista pelaajaa.Pokemon Gon alkuvaiheen jättimäisestä menestyksestä kertonee se, että peli saavutti 500 miljoonan latauskertaa jo vuoden 2016 syyskuussa – eli vain pari kuukautta julkisun jälkeen. Toisen 500 miljoonan latauskerran keräämiseen menikin sitten jo pari vuotta.