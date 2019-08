Androidin oletushakukoneen voi pian valita itse – Googlen asemaa horjutetaan

aikoo avata Androidin oletushakukoneen paikan kilpailijoille Euroopassa. Taustalla on EU:n syytteet kilpailulainsäädännönvastaisesta toiminnasta. Googlen on nähty yhdistävän laittomasti Chrome-selaimen ja Googlen hakukoneen osaksi Androidia.Korjatakseen toimintatapojaan, Google on päättänyt avata Androidin oletushakukoneen paikan kilpailijoille. Uuden puhelimen hankkinut eurooppalainen voi ensi vuodesta alkaen valita mikä hänen oletushakukoneensa on. Valinta näkymään valitaan kolme hakukonetta, jotka ovat jättäneet huutokaupassa korkeimmat tarjoukset.Huutokauppaa käydään kussakin maassa erikseen ja siinä määritellään hinta, jonka hakukone on valmis maksamaan Googlelle niistä käyttäjistä, jotka valitsevat heidän hakukoneensa. Pelkästä mahdollisuudesta päästä oletushakukoneeksi ei siis tarvitse maksaa, vaan toteutuneista valinnoista.Hakemuksen huutokauppaan osallistumisesta voi jättää syyskuun 13. päivään mennessä. Huutokauppa päättyy lokakuun viimeiseen päivään mennessä.